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لليوم الثالث مياه الشرب بالشرقية تطهر الشوارع لمجابهة فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:00 ص
لليوم الثالث مياه الشرب بالشرقية تطهر الشوارع لمجابهة فيروس كورونا شركة مياه الشرب تعقم الشوارع
الشرقية - إيمان مهنى

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لليوم الثالث على التوالي، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بالدفع بالمعدات والسيارات، ذلك ضمن حملتها اليومية لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بجميع أنحاء المحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

 

وأكد اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الفيروس وأن هذه الإجراءات تأتىي ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين مؤكدا على جميع العاملين بالشركة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد  من انتشار الفيروس.

 

وأوضح أن سيارات المياه بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بقيادة الدكتورة مني مختار والإدارة العامة للحملة والورش بقيادة مهندس كمال فتحي ومدير غرفة العمليات أحمد الصادق لرش وتعقيم شارعى حى ثان الزقازيق ومدير الأمن ومساكن بنك الإسكان (أرض المحلج) وشارع وادى النيل ومعظم الشوارع المتفرعة منه بمنطقة حسن صالح وجارى استكمال عملها في شوارع المدينة.

 

ويتم تنفيذ العملية وفقًا لمعايير طبية دقيقة، مستخدمًا مواد خاصة لقتل الفيروسات، الهدف منها المساهمة في منع تفشي مرض الكورونا، وتوفير أكبر قدر من الحماية الصحية للمواطنين، مؤكد أن الشركة لن تتوانى عن دورها فى مساعدة الأجهزة التنفيذية فى أعمال تطهير وتعقيم شوارع المحافظة.

 

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