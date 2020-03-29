اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لصا الدراجات النارية بالمطرية: سرقنا 10 مركبات بأسلوب توصيل الأسلاك

الأحد، 29 مارس 2020 02:00 ص
لصا الدراجات النارية بالمطرية: سرقنا 10 مركبات بأسلوب توصيل الأسلاك كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطلان متهمان بسرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها ثم اقتسام حصيلة المسروقات بينهما، وأشارا إلى أنهما نفذا 10 حوادث سرقة قبل القبض عليهما بنفس الأسلوب.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفاده ورود معلومات بقيام عاطلَين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما عاطل "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة، وأضاف 6 أشخاص من المجنى عليهم بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.


اخبار الحوادث

امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة