كوريا الجنوبية تفرض حجرا صحيا على جميع الوافدين

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج سيخضع للحجر الصحي لأسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 105 إصابات جديدة بالفيروس حتى أمس، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 9583.

وقالت المراكز إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 41 وصلوا من الخارج، بينهم 40 مواطنا من كوريا الجنوبية وأجنبي واحد.

وقال رئيس الوزراء تشونج سي-كيون في اجتماع حكومي إن الحجز الصحي الإلزامي الجديد لجميع الوافدين سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل نيسان.

وأضاف "من أجل منع الدخول بشكل فعال لأغراض غير مهمة مثل السياحة، سنقوم بتوسيع إجراء الحجر الإلزامي ليشمل جميع الأجانب القادمين لفترات قصيرة أيضا". وستطبق هذه السياسة على المواطنين أيضا.