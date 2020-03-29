اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 08:15 ص
كوريا الجنوبية تسجل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية سجلت 105 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل السبت ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9583 شخصا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، ووفقا للوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - فإنه جرى تأكيد إصابة ضابط جيش فى قاعدة "يونجين" العسكرية، التى تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحى الوقائى بعد مغادرتهما المستشفى.
 
وقد جرى الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس فى 20 من الشهر الجارى، ويخضع كلاهما للحجر الصحى فى المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقا للوزارة.
 
كما أعلت القوات المسلحة فى كوريا الجنوبية، عن 39 حالة إصابة فى سكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تماما من الإصابة.
 

كوريا الجنوبية

اصابات كورونا

كورونا

فيروس كورونا

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