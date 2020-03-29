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كورونا يقترب من نتنياهو.. إصابة زوج مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلى

الأحد، 29 مارس 2020 08:53 م
كورونا يقترب من نتنياهو.. إصابة زوج مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية
كتب كامل كامل

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ظهرت حالة من القلق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها مساء اليوم.

ووفقا للوكالة الروسية "سبوتنيك" قال مكتب نتنياهو رداً على ذلك أنه لا يخالط أحداً، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحياً، وأنها كانت ترتدي "كمامة واقية" وقفازاً طبياً.

 

وأشار المكتب إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك، وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة، منذ صباح اليوم الأحد، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

 

 


نتنياهو

كورونا

إسرائيل

فيروس كورونا

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