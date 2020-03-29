كورونا يتفشى فى تركيا.. غرف العناية المركزة تمتلئ ووفاة مستشار إسطنبول بالفيروس

كتب محمود العمرى

قال رئيس غرفة الصيادلة بإسطنبول جيناب صاريالي أوغلو، إنه تم تشخيص 4 حالات لصيادلة بإسطنبول بفيروس كورونا، ويخضعون الآن للعلاج في المنازل، مؤكدًا أن وحدات العناية المركزة بإسطنبول ممتلئة تمامًا.

وأوضح صاريالي أوغلو في تصريحات ذكرها موقع تركيا الآن، أن سبب إصابة 4 من الصيادلة بإسطنبول بفيروس الكورونا كان نتيجة لامتلاء وحدات العناية المكزة بشكل كامل بالمستشفيات العامة؛ مما دفع الأطباء لإعطاء مرضى الفيروس بتركيا وصفة علاج، ومن ثم يذهبون إلى الصيدليات للحصول على العلاج المناسب.

وقال رئيس غرفة الصيادلة: "وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة في اسطنبول ممتلئة الآن، وبالتالي لا يمكنهم إدخال مرضى فيروس كورونا المشخصين حديثًا إلى هذه المستشفيات. يخبرون هؤلاء المرضى الجدد بضرورة تطبيق الحجر الصحي بالمنازل ويكتبون لهم وصفات طبية. ويأتي هؤلاء المرضى إلى الصيدليات وتنتقل العدوى إلى الصيادلة ويصيبهم الفيروس".

وأوضح صاريالي اوغلو أن الصيادلة اتخذوا احتياطاتهم بأنفسهم، وبدأوا اعتبارًا من صباح اليوم تطبيقًا جديدًا، وهو المسافة الاجتماعية المسموحة.

وأضاف: "بعض الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد لم تكن متوفرة في الأسواق. التدابير التي اتخذتها الدولة لا يتم التحكم فيها وتطبيقها بالشكل المطلوب".

وتوفى المدير السابق لشركة إنشاءات "كيبتاش" بإسطنبول فاتح برهان نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان فاتح برهان المدير السابق لشركة إنشاءات "كيبتاش" بإسطنبول، لا يزال يعمل كمستشار ببلدية إسطنبول، وتوفي عن عمر 45 عامًا بداخل أحد المستشفيات بعد تشخيصه بفيروس كورونا المستجد، وهو متزوج وأب لطفلين.