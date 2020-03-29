اليوم السابع
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خالد صلاح
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قبرص: 17 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع العدد الإجمالى إلى 179 حالة

الأحد، 29 مارس 2020 08:12 ص
قبرص: 17 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع العدد الإجمالى إلى 179 حالة تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات القبرصية، عن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالى فى البلاد إلى 179، فيما توفى خمسة أشخاص خلال الأيام السابقة جراء الفيروس، من جانبه، قال ليونتيوس كوستريكي، عضو الهيئة الاستشارية للوباء داخل قبرص (فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد) إن ثلاثة من المرضى عادوا مؤخرا من دولة أوروبية، ويطلق عليهم ما يسمى بـ"الحالات المستوردة"، بينما جرى التعرف على 10 أشخاص من خلال تعقب جهات الاتصال المؤكدة بالفعل، بجانب حالة لشخص واحد يعمل فى القواعد البريطانية بالجزيرة وثلاث حالات أخرى لاتزال السلطات تبحث وراء جهة إصاباتهم.
 
وأضاف كوستريكى، "أنه تم تأكيد الحالات الـ 179 بعد 5،917 اختبارًا أجراها معهد أمراض الأعصاب وعلم الوراثة وقسم الأحياء الدقيقة بمستشفى نيقوسيا العام.
 
جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم 23 مارس الجارى إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.
 
وكان الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، قد قاموا بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كإجراء احترازى.
 
 وقال المُتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - فى تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، يوم الثلاثاء الماضى، إنه "لا توجد حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، إلا أن الرئيس القبرصى قرر الخضوع للاختبار لأسباب وقائية".
 
وأضاف، "نحافظ على إبقاء مسافة آمنة بين بعضنا البعض ونقيس درجة حرارتنا عدة مرات يوميًا".
 
وأشار كوشوس - الذى خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس - إلى أن وزراء آخرين سيجرون الاختبار ذاته خلال الأيام المقبلة.
 
وكانت قبرص، قد أعلنت الاثنين، إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.
 

قبرص

السلطات القبرصيه

كورونا

فيروس كورونا

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