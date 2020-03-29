اليوم السابع
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قازاخستان توسع الإغلاق مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 01:35 م
قازاخستان توسع الإغلاق مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت السلطات بمدينة كاراجندا، مركز ا‭‬‬لتعدين بقازاخستان، إن الحكومة أغلقت خامس أكبر مدينة في البلاد اليوم الأحد في نطاق إجراءات منع انتشار فيروس كورونا. وأكدت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إصابة 265 شخصا بالفيروس وأغلقت بالفعل عاصمتها نور سلطان وأكبر مدنها ألما آتا بالإضافة إلى شيمكنت وهي مدينة كبيرة في الجنوب وأكتاو الواقعة على بحر قزوين.

وأضافت الحكومة كاراجندا وأربع بلدات تابعة لها إلى القائمة بعد رصد سبع حالات إصابة بالمرض في المدينة.

ومن بين البلدات التابعة للمدينة تيميرتاو وبها أكبر مصنع تملكه شركة أرسيلور ميتال للصلب.

يذكر أن رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قال إنه تقرر تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمى لفيروس كورونا. ولم تعلن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا.
 
من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء على‭ ‬خان سميلوف قوله إن المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية الذى كان مقررا عقده في قازاخستان في يونيو القادم ، ألغى بسبب تفشي الفيروس.

 


قازاخستان

كورونا

فيروس كورونا

بحر قزوين

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