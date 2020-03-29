قاتل زوجته بمنشأة ناصر: استغليت نوم الأولاد وذبحتها بسبب كثرة شجارها معى

كتب عبد الله محمود

أدلى الزوج المتهم بقتل زوجته فى منطقة منشأة ناصر بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهما، باعترافات تفصيلية بجريمته، حيث كشف أن الحياة بينه وبين زوجته فى بداية الزواج كانت تسير بشكل طبيعى وبدون أى مشاكل، مضيفا أن ارتباطه بها زاد بعد إنجاب مولودهما الأول، موضحا أنه بعد ذلك بدأت الخلافات والمشاكل تظهر فى حياتهم بسبب الحالة الاقتصادية التى مرا بها بسبب زيادة أعباء الحياة والضغوط اليومية.

وأضاف الزوج المتهم فى أقواله أنه فى الفترة الأخيرة زادت الخلافات والمشاكل الأسرية بينهما بشكل كبير، ليس فقط بسبب الأوضاع المعيشية لهم بل تخطت إلى أكثر من هذا، مضيفا أن الخلافات بينهما فى الوقت الأخير كان ينشب على أتفه الأسباب وعلى كثير من الأمور، موضحا أن الحياة بينهما أصبحت لا تطاق نهائى، وأنه خلال الفترة الأخيرة أخذ فى التفكير بالتخلص من زوجته بسبب كثرة شجارها معه وتطاولها عليه مما أثار حفيظته ودفعه للانتقام منها، وأنه كان دائم الشكوى لأهله منها والذين كانوا يهونون عليه ما يعانيه فى حياته الزوجية بسبب كثرة الخلافات بينه وبين زوجته، حتى قرر التخلص منها.

وأكمل الجانى أنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة قرر وقتها تنفيذ مخططه للتخلص منها بقتلها، مضيفا أنه عقب عودته من عمله، دخل إلى منزله مستغلا أن نوم أبنائه فى حجرتهم، موضحا أنه استل سلاح أبيض "سكين" وقام بالدخول إلى المطبخ، حيث كانت زوجته المجنى عليها بداخله لإعداد الطعام، وقام بمغافلتها من الخلف والإمساك بها وذبحها بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، لافتا إلى أنها سقطت على الفور غارقة فى دمائها وفارقت الحياة فى الحال، مشيرا إلى أنه قام بعدها بإيقاظ أطفاله واصطحبهم معه إلى منزل شقيقه، وقام بإخباره بما قام به طالبا منه بأن يرعى أبنائه من بعده، ثم توجه إلى قسم الشرطة وقام بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته.

وكانت نيابة منشأة ناصر طلبت فى تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة العثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها على يد زوجها بسبب خلافات زوجية، كما أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليها عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحة لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالى بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث للمكان ولكن سرعان ما قام المتهم بتسليم نفسه للقسم.

فيما اعترف الزوج القاتل لرجال المباحث بارتكابه لجريمة القتل، نظرا لتكرار الخلافات بينهما، وكثرة طلبات زوجته المادية، وعقد العزم بعدها على التخلص منها، واستغل "نوم أطفاله"، ودخل إلى زوجته في المطبخ واستل سكينا وقام بذبحها، وبعد ارتكابه للحادث، توجه بأطفاله إلى شقيقه وأخبره بما حدث وطالبه برعاية الأطفال، وسلم نفسه للقسم.