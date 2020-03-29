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فيديو يكشف كيف تُبقى قطرات رذاذ دقيقة فيروس كورونا عالقًا بالهواء 20 دقيقة

الأحد، 29 مارس 2020 07:47 م
فيديو يكشف كيف تُبقى قطرات رذاذ دقيقة فيروس كورونا عالقًا بالهواء 20 دقيقة فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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هناك طريقتان لانتقال فيروس كورونا، الأولى لمس الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، والثانية هي استنشاق القطرات الناتجة عن السعال أو العطس، لكن بعض الخبراء قالوا إن هناك طريقة ثالثة لانتقال فيروس كورونا، وهى القطرات الدقيقة التي يصدرها الشخص أثناء التحدث، بحسب ما ذكرت قناة NHK اليابانية.

وقال كازيوهو تاتيدا، رئيس المؤسسة اليابانية لمكافحة الأمراض المعدية، إن طريقة انتقال فيروس كورونا تكون أثناء التحدث مع الشخص المصاب، وحتى إذا كانت هناك مسافة بينك وبينه.

وأضاف : نعتقد أن العدوى تأتى من جزيئات دقيقة لا تتجاوز حجمها ميكروميتر، وهذه الطريقة في انتقال الفيروس يمكن أن نسميها " عدوى القطيرات الدقيقة" أو micro droplet infection."

ولكن كيف تحدث العدوى بهذه الطريقة ؟
 

قام الباحثون بالبحث عن القطرات الدقيقة بتقنيات تكنولوجية تستخدم كاميرات عالية الحساسية وهذه التكنولوجيا تمكن العلماء من مراقبة القطرات التي  تبلغ حجمها 1 ميكرومتر والتي تساوى 1/10,000 مليمتر.

بدأت التجربة في البداية بالعطس، حيث تخرج قطرات من الرذاذ تتساقط بسرعة، لكن عندما نظر لها العلماء بالكاميرا عالية الحساسية وجدوا جسيمات تشبه الجليتر مضيئة تطير في الهواء حجم هذه القطرات يصل لـ 10 ميكروميتر.

وكنا نعتقد أن العطس هو الطريقة الوحيدة لانتقال هذه القطرات الدقيقة لكن عندما أجرى العلماء نفس التجربة على المحادثات بين شخصين وجدوا أن الأشخاص يصدرون كثير من القطيرات الدقيقة عند التحدث بصوت عالٍ.

وقال كازيوهو إن القطيرات الدقيقة التي تصدر أثناء التحدث تحمل العديد من الفيروسات ونصدر هذه القطيرات عندما نتحدث بصوت مرتفع أو نتنفس بشدة أثناء الزفير.

وأضاف أن الأشخاص من حولنا يستنشقون هذه القطرات ومن هنا تنتشر الفيروسات ومنها فيروس كورونا، وبدأنا نلتفت لهذا الخطر الآن.

ومن جانبه قال ماساشى ياماكاوا ، أستاذ مساعد بمعهد كيوتو للتكنولوجيا، إن خطر العدوى بالقطرات الصغيرة تصبح أكبر من المسافات القريبة بينا وبين الآخرين، مضيفاً أنهم أجروا تجارب على 10 أشخاص في غرفة واحدة مغلقة بحجم فصل مدرسى، وحينما عطس أحد الأشخاص مرة واحدة ونشر حوالى 100 ألف قطرة كانت قطرات كبيرة باللون الأزرق الأخضر سقطت على الأرض في دقيقة لكن قطرات صغيرة بحجم الميكرومتر باللون الأحمر ظلت عالقة في الهواء لمدة 20 دقيقة بعد العطس.

وأوضح ماساشى، إذا لم يتحرك الهواء أو تأتى رياح تظل القطرات ثابتة في الهواء ولن تتحرك ويمكن أن تبقى لفترة من الوقت.

وهناك طريقة لمنع هذه القطرات من أن تنقل العدوى للآخرين وهى فتح النوافذ لتهوية المكان، فعندما تفتح النافذة القطرات الدقيقة تنجرف بعيداً، فهى قطرات صغيرة وخفيفة الحجم يمكن أن تطير في الهواء، ويمكنك فتح الشبابيك مرتين كل ساعة، هذا يقلل خطر العدوى بشكل دائم.

 


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