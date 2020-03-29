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لليوم الثانى المصريون يبهرون العالم..

فيديو وصور..الشباب المصرى بإيطاليا يجهزون وجبات ومواد غذائية للمحتاجين بالمجان

الأحد، 29 مارس 2020 11:03 ص
فيديو وصور..الشباب المصرى بإيطاليا يجهزون وجبات ومواد غذائية للمحتاجين بالمجان شباب المصريين بإيطاليا يجهزون مولدة غذائية للمحتاجين
كتب محمود راغب

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لليوم الثانى على التوالى، يبعث المصريين بإيطاليا رسالة جديدة للعالم، حيث حرص عدد من الشباب المصرى على تجهيز المواد الغذائية لتوزيعها مجانا على المواطنين الإيطاليين والمصريين فى شمال إيطاليا أكثر الاماكن تضررا بسبب فيروس كورونا .

وقام الشباب بإعداد الوجبات والمواد الغذائية بمنطقة سيستو بشمال إيطاليا وتوصيلها للمحتاجين.



ومن جانبه قال محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، إن مجموعة شباب الخير من المصريين بايطاليا وهم معظمهم تجار تجزئة نجحوا فى جمع أكثر من 6000 ألاف كيلو بين خضار وفاكهة لنقلها بالمجان للمحتاجين لمنطقة سيستو.

وكانت السلطات الإيطالية قد سجلت الخميس الماضى، 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165.

وأفادت مصادر إعلامية، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة، ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 500 ألف إصابة بالفيروس.
 

شباب المصريين بإيطاليا يجهزون مولدة غذائية للمحتاجين (1)
 

 

شباب المصريين بإيطاليا يجهزون مولدة غذائية للمحتاجين (2)
 
شباب المصريين بإيطاليا يجهزون مولدة غذائية للمحتاجين (3)
 

 

شباب المصريين بإيطاليا يجهزون مولدة غذائية للمحتاجين (4)
 

 


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