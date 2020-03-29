اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. مصر تغلق شواطئها لمواجهة فيروس كورونا المستجد

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 م
فيديو.. مصر تغلق شواطئها لمواجهة فيروس كورونا المستجد غلق الشواطئ بالمحافظات
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.. تعرف علي تلك المحافظات

يذكر أن قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن قرار غلق الشراطئ جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

 

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الامن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من السيد رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الاجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم .

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

 

وقال شعراوى، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية بلغ حوالى54948 مبنى، كما أشار التقرير إلى عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم إغلاقها 4257 محلا .

 

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن عدد المقاهى والكافيهات والمطاعم التى تم مصادرة الشيشة بها بلغت حوالى 4748، مضيفًا أن عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها بالمحافظات بلغ حوالى 4045 .

 

وقال وزير التنمية المحلية، إن عدد الأسواق التى تم إلغاءها بلغت حوالى 1449 سوقًا، كما تم إغلاق 1656 قاعة للأفراح على مستوى المحافظات لمخالفة القرارات الصادرة .

 

وطالب وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات استمرار متابعتها لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالمحافظات .


التنمية المحلية

غلق الشواطئ

المحافظات الساحلية

مواجهة كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة