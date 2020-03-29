فيديو.. مصر تغلق شواطئها لمواجهة فيروس كورونا المستجد

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.. تعرف علي تلك المحافظات

يذكر أن قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن قرار غلق الشراطئ جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الامن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من السيد رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الاجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

وقال شعراوى، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية بلغ حوالى54948 مبنى، كما أشار التقرير إلى عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم إغلاقها 4257 محلا .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن عدد المقاهى والكافيهات والمطاعم التى تم مصادرة الشيشة بها بلغت حوالى 4748، مضيفًا أن عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها بالمحافظات بلغ حوالى 4045 .

وقال وزير التنمية المحلية، إن عدد الأسواق التى تم إلغاءها بلغت حوالى 1449 سوقًا، كما تم إغلاق 1656 قاعة للأفراح على مستوى المحافظات لمخالفة القرارات الصادرة .

وطالب وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات استمرار متابعتها لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالمحافظات .