اليوم السابع
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فيديو.. انسياب الحالة المرورية فى شارع التسعين بالتجمع الخامس بالاتجاهين

الأحد، 29 مارس 2020 10:53 ص
فيديو.. انسياب الحالة المرورية فى شارع التسعين بالتجمع الخامس بالاتجاهين شارع التسعين - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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يشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، حالة من السيولة لحركة مرور السيارات، اليوم الأحد، في الاتجاهين، وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وشهد طريق الـ"na" و محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة حالة من السيولة المرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس تجاه البساتين وزهراء المعادي.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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