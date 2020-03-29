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فيديو.. انتظام الحركة المرورية فى شارع فيصل وسط انتشار رجال الشرطة

الأحد، 29 مارس 2020 02:08 م
فيديو.. انتظام الحركة المرورية فى شارع فيصل وسط انتشار رجال الشرطة المرور - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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انتظمت الحالة المرورية، في أغلب طريق شارع فيصل، صباح اليوم الأحد، كما شهد الطريق فى الاتجاهين انسياب مرورى وسط انتشار رجال المرور فى الميادن لمتابعة سير العملية المرورية، ورصد أى معوقات من شأنها التأثير على حركة السيارات وضبط مخالفات تعطيل حركة المرور وركن السيارات صف ثانى فى الشارع.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

 

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

 


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