فنادق دبى تطلق استراتيجية "العميل أولا" وتتيح إلغاء الحجوزات أو تغيير مواعيدها

كتبت آمال رسلان

بعد انتشار فيروس كورونا ظهرت أزمة إلغاء الحجوزات بالفنادق بعد إلغاء الرحلات الجوية وتوقف قطاع السياحة فى أغلب دول العالم، الأمر الذى أدى إلى مشكلات وخسائر للقطاع الفندقى فى اغلب الدول، وفى دبى رفعت الفنادق شعار "العميل أولا" حيث منحت العميل مجموعة من الاختيارات ليختار المناسب له دون غرامات.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن بعض الفنادق اتاحت الالغاء المجاني في حين فنادق آخرى شجعت العملاء على تغيير حجوزاتهم في الوقت الذي يناسبهم بدون آى رسوم، ولفتت الصحيفة إلى أن القطاع الفندقي في دبي تعامل مع الظرف الحالى والتحديات التي فرضها فيروس كورونا بوضع استراتيجية "العميل أولا" من خلال اتباع سياسة مرنة مع العملاء والمجموعات السياحية التي قامت بالغاء او تغيير حجوزاتها، تتضمن توفير مجموعة من الخيارات التي تشتمل على الغاء الحجوزات او تغيير مواعيدها دون رسوم بهدف كسب العميل.

وأشارت البيان إلى أن جميع الضيوف الآن يمكنهم إلغاء حجوزاتهم دون تكبد أي رسوم وذلك حتى 30 يونيو من العام الجاري، لافته إلى ان القطاع الفندقي في الامارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص اظهر مرونة كبيرة في التعاون مع العملاء خلال الظروف الحالية بهدف الحفاظ على ولائهم، وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية الا انه يحاول الخروج بحلول مرضية لجميع الاطرف.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن دبي كانت ثالث أكثر مدن العالم جذبا للإنفاق السياحي الدولي المباشر بواقع 28 مليار دولار في 2019. وقالت الحكومة إن أكثر من 16 مليون سائح زاروا المدينة العام الماضي. وعلقت طيران الإمارات، والتي حققت أرباحا بلغت 862 مليون درهم (234.70 دولار) في النصف الأول من 2019، رحلات الركاب باستثناء رحلات الإجلاء.