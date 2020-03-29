اليوم السابع
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فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 98 إصابة

الأحد، 29 مارس 2020 10:03 ص
فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 98 إصابة رئيس الحكومة الفلسطينية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى فلسطين إلى 98 إصابة، وصرح ملحم - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن نتائج الفحوصات المخبرية التى أجريت لـ 37 عينة أخذت من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا فى مدينتى جنين ورام الله، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس فى فلسطين إلى 98 إصابة، تعافى منها 18 إصابة.
 
وأشار البيان، إلى أن الإصابة الجديدة هى لجارة السيدة التى أُعلن عن إصابتها صباح اليوم فى القرية.
 
وعلى صعيد أخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلى لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية.
 
وأدانت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة - بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومنظماته المسلحة وعصاباته وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر مارس الجاري، وما زالت متواصلة وتسببت بأضرار جسدية وخسائر فى ممتلكات المواطنين. 
 
وأشارت، إلى أن هذه الاعتداءات تترافق أيضا مع تصاعد للحملات الاحتلالية الرامية إلى محاربة الوجود الفلسطينى فى منطقة الآغوار المحتلة، التى كان آخرها تدمير عيادة ميدانية تخدم المواطنين الفلسطينيين فى خربة "إبزيق" شرق طوباس رغم الإجراءات المفروضة والحاجة الملحة للعيادات الطبية وما تقدمه من خدمات طبية، فى ظل استمرار تفشى وباء "كورونا"، بالإضافة لحملة الاعتقالات المتواصلة ضد المواطنين فى القدس.
 
وأوضحت، أن عصابات المستوطنين أقدمت على تحطيم عشرات الأشجار فى قرية الخضر ببيت لحم، فيما هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل فى قرية الديوك غرب أريحا، إضافة لهدم ومصادرة خيام فى سلفيت، بالإضافة إلى عمليات تكثيف وتعميق الاستيطان فى الأغوار، بما يحدثه من عمليات تطهير عرقى وتهجير قسرى لآلاف المواطنين الفلسطينيين منها، وغيرها من انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
 

فلسطين

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