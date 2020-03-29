فض 3 أسواق أسبوعية بمركز الزقازيق للحد من انتشار فيرس الكورنا

الشرقية - إيمان مهنى

فض نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، بالتنسيق مع قوات الأمن ، بشن حملة صباح اليوم على الأسواق الأسبوعية المقامة بنطاق مركز الزقازيق ، فتم فض أسواق "بهنباى - بردين - النخاس " ، والتى تقام اسبوعيا لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

ذلك تنفيذا لتعليمات ، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية كل فى نطاقه بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن بفض اى اسواق اسبوعية او سويقات عشوائية لمنع تجمعات المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن ،تكثف الحملات المكبرة بالمدن والمراكز، لمنع إقامة الأسواق الاسبوعية وفض السويقات العشوائية وإخلاءها من البائعين والمواطنين ، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على توعية التجار بخطورة الفيروس وضرورة التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمواجهته والحد من انتشاره.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه -ا لزراعه - الطب البيطرى) ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهيروالتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة بالنسب التى اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيرس .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

وفى سياق متصل قاد على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية ، يرافقه المهندس سامى معجل نائب رئيس المركز ورئيس قسم الأشغالات وكافة العاملين به برئاسة المركز بعمل حملة إشغالات واسعة النطاق للحفاظ على المنظر الجمالى للشارع الرئيسى بعد رفع كافة الأشغالات ومفروشات كافة الباعة الجائلين ودهانة وتجميلة والتأكد من عدم وجود أى من الباعة الجائلين بطول الطريق ولفرض السيطرة التامه وإبقائة على هذا الوضع وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى .

كما تابع حملة نظافة وتطهير عامه للقضاء على اى ميكروبات وفيروسات بالشوارع الرئيسية والفرعية والحد من إنتشار كافة الفيروسات.

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



فض الأسواق الأسبوعية



فض الأسواق الأسبوعية



فض الأسواق الأسبوعية

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات

رئيس مدينة الحسينية يشن حملة لإزالة الإشغالات