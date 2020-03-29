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فض تجمعات المواطنين أمام سنترال السنطة لمنع الزحام لمواجهة انتشار كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:09 م
فض تجمعات المواطنين أمام سنترال السنطة لمنع الزحام لمواجهة انتشار كورونا فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة
الغربية - عادل ضرة

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فض مجلس مدينة السنطه بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عبد الشافى كمال رئيس المدينة، ونائبه أحمد المغاورى سليمان، تجمعات المواطنين أمام سنترال السنطة بعد تكدس المئات أمام السنترال، لإجراء التعاملات من دفع فواتير الإنترنت والتليفون الأرضى والابلاغ عن الأعطال.

وتكدس المواطنين من المركز والمدينة داخل وخارج السنترال، وأمام فروع البنوك، وتم فض المواطنين من أمام السنترال والبنوك كإجراء احترازى، وتنظيمهم فى صفوف على أن يدخل فقط من يأتى دوره للدخول لإنهاء الخدمة القادم من أجلها.

كما تم وضع كراسى انتظار فى صفوف أمام هذه المصالح لانتظار المواطنين عليها، وتطهير المنطقة بالكلور، وحث المواطنين على منع الزحام حفاظا على حياتهم .

من ناحيه أخرى حرص عدد من شباب قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على وضع كراسى أمام مكتب البريد بالقرية، لتوفير أماكن للانتظار للمواطنين المترددين على المكتب، وذلك للحد من الزحام ومنع التكدس بداخل المكتب لمنع انتشار وباء كورونا.

وقام الأهالى باستئجار أكثر من 100 كرسى ووضعهم فى صفوف أمام مكتب البريد، وتطوع عدد منهم لتنظيم صفوف المواطنين المترددين على المكتب لمنع الزحام داخل المكتب، كما قامت مجموعة منهم بتطهير محيط المكتب باستخدام الكلور، إلى جانب رفع القمامة والأتربة فى محيطه.

وناشد الشباب الأهالى بمنع الزحام داخل المكتب، والابتعاد عن المصافحة بالأيدى واستخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى، أسس مجموعة من شباب مركز بسيون بمحافظة الغربية، جروب على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" بعنوان "احصل على استشارة طبية من أطباء بسيون والزم بيتك"، لتقديم المساعدات والاستشارات الطبية لأبناء مركز ومدينة بسيون والقرى التابعة لها، فى أسرع وقت، تخفيفا عن المواطنين والمرضى من النزول للشارع فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وخاصة مع تطبيق حظر التجوال فى الشوارع من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، فى إطار جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة (1)
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة

 

فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة (2)
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة

 

فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة (3)
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة 

 

فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة (4)
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة 

 

فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة (5)
فض تجمعات المواطنين من أمام السنترال بالسنطة

 

 


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