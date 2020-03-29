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فريق عمل كورونا نصح ترامب بالتحذير من السفر لنيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت

الأحد، 29 مارس 2020 04:44 م
فريق عمل كورونا نصح ترامب بالتحذير من السفر لنيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت ترامب
رويترز

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف مينوتشين اليوم الأحد إن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا عند اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب أمس السبت بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

 

وقال ترامب أمس السبت إنه قد يفرض حظرا للسفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت لكنه تخلى عن الفكرة لاحقا. وقال مينوتشين في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الأحد "الرئيس فكر جديا في الأمر".

 

وقال مينوتشين إن مجموعة العمل قررت يوم السبت بالإجماع المضي قدما في التحذير من السفر ووجهت النصح للرئيس الذي بدوره أخذ بالنصيحة.

 

وأضاف أن هدف ترامب الأول هو حماية صحة الأمريكيين.

 


ترامب

البيت الابيض

كورونا

نيوجيرسى

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