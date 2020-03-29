اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غرفة السياحة: إتاحة سداد الاشتراكات للشركات إلكترونيا ودورات تدريبية أون لاين

الأحد، 29 مارس 2020 02:27 م
غرفة السياحة: إتاحة سداد الاشتراكات للشركات إلكترونيا ودورات تدريبية أون لاين حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت غرفة شركات السياحة منشورا لأعضائها من شركات السياحة تضمن عرضا لخطوات التعامل على الموقع الإلكترونى للغرفة لكافة الإدارات والأقسام، من كيفية الدخول على موقع الغرفة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة، وتحديث بيانات استرجاع كلمه المرور وسداد الاشتراكات السنوية إلكترونيا فى الحساب المخصص بالبنك وتحميل الايصال على موقع الغرفة.

يأتى ذلك بعد الإعلان عن ميكنة كافة خدمات غرفة شركات السياحة، وحرصا على تفاعل الشركات مع النظام الجديد لتوفير الجهد والمال والوقت. كما تضمن المنشور سهولة الاطلاع على جميع المراسلات والاستفادة من التنبيهات والاشعارات فى حاله الكتب الدورية والمراسلات الإلكترونية على موقع الغرفة، وأيضا منظومة "المراسلات" والتى تتيح للشركات ارسال جميع مراسلاتها لموظف أو اكثر من موظفى الغرفة من خلال الموقع الرسمى.

وكذلك تنسيق الدورات التدريبية والانضمام لها أون لاين بكافة الدورات والبرامج التدريبية التى تنظمها الغرفة، وحرصا من الغرفة على التواصل مع الشركات والاستماع إلى آراء الشركات فيما يخص تطوير موقع الغرفة للوصول إلى أفضل وسائل تقديم الخدمات للشركات السياحية.

فقد تضمن المنشور كذلك كيفية تقديم مقترحات التطوير وكل ما يخص شئون الأعضاء والاشتراك فى منظومة التأمين الطبى، والخدمات المقدمة من الغرفة وارقام الحسابات المخصصة لكل خدمه والشئون القانونية ومنظومة الشكاوى سواء الداخلية بين أعضاء الغرفة، أو بينها وبين الشركات الأخرى الخارجية بمصر والخارج.

وكانت غرفة شركات السياحة قد انهت تفعيل ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها لأعضائها على الموقع الإلكترونى للغرفة، وأخطرت الغرفة كافة شركات السياحة بإمكانية إتمام كافة الخدمات التى تحتاجها الشركات من الغرفة اون لاين عبر الموقع الإلكترونى للغرفة دون الحاجة لحضور أى من موظفى الشركة أو ممثليها لمقر الغرفة. وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن هذه الخطوة تعد إنجازا نجح مجلس الإدارة فى تحقيقه، مشيرًا إلى أن ميكنة العمل بصورة كاملة بالغرفة كان أحد أهم الأهداف لمجلس الإدارة الحالى والذى سعى لتحقيقه منذ اليوم الأول للمجلس.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف استعانت الغرفة بمجموعة متميزة من خبراء التكنولوجيا سواء من جهازها الإدارى أو الخبراء المشهود لهم دوليا فى هذا المجال، وتم بناء قاعدة معلوماتية وتكنولوجية على اعلى مستوى طبقا لأحدث النظم العالمية، والتى تلبى احتياجات شركات السياحة الحالية والمستقبلية لسنوات كثيرة قادمة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خسائر السياحة فى الدول العربية تبلغ 30 مليار دولار نهاية أبريل بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:50 ص

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:06 ص

السياحة والآثار تنفى سقوط مأذنة مسجد أثرى بالدرب الأحمر

السبت، 28 مارس 2020 05:45 م

غرفة السياحة: ميكنة خدمات الشركات واتمامها أون لاين عبر الموقع الإلكتروني

السبت، 28 مارس 2020 03:54 م

محافظة الأقصر: التواصل مع وزير السياحة لبحث تداعيات أزمة كورونا على القطاع

السبت، 28 مارس 2020 03:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة