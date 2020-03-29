عمدة موسكو يعلن تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة

موسكو أ ش أ

أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة الروسية؛ منعا لتفشى كورونا.

وطالب سوبيانين - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، السكان بالالتزام بالحجر الصحى وعدم مغادرة بيوتهم إلى عند الضرورة.

و أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة تفشى فيروس "كورونا" فى العاصمة الروسية "موسكو" أن إجمالى عدد المصابين بـ "كورونا" بها ارتفع إلى 1014 مصابا، وذكر بيان لغرفة العمليات اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 197 حالة إصابة جديدة فى (موسكو) وحدها من بين 270 إصابة جديدة فى عموم روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بنسبة تصل إلى حوالى 73%.

وكان المقر الروسى لعمليات مكافحة " كورونا" قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1534 مصابا ، وذلك بعد تسجيل 270 حالة إصابة جديدة فى 26 إقليما روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأفاد بيان للمقر بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات فى روسيا إلى 8 حالات ، مشيرا إلى أن من بين حالات الوفاة الجديدة بالفيروس اثنتان فى العاصمة (موسكو) ، وحالة وفاة واحدة فى كل من : مقاطعة "أورينبورج " و"مدينة بطرسبروج".

وأضاف البيان أن 15 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس "كورونا" ، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 64 شخصا.

وكان عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين،أعلن اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت فى العاصمة الروسية.

وأشار سوبيانين، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، إلى أن التدابير والإجراءات الوقائية التى دعت إليها السلطات فى موسكو لاقت تجاوبا كبيرا من السكان الذين يحرصون على البقاء فى منازلهم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.