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علماء فيروسات: هناك 8 سلالات من كورونا تنتشر فى كافة أنحاء العالم

الأحد، 29 مارس 2020 10:22 م
علماء فيروسات: هناك 8 سلالات من كورونا تنتشر فى كافة أنحاء العالم انتشار سلالات الفيروس
كتب خالد إبراهيم

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يبذل العلماء فى كافة أنحاء العالم، جهودا كبيرا من أجل معرفة المزيد عن فيروس كورونا المستجدـ والذى تفشى فى جميع أنحاء العالم، وأصاب أكثر من نصف مليون شخص، وحصد آلاف الأرواح، حيث يذكر موقع "نيكستسترين"، أن العلماء حددوا ما لا يقل عن 8 سلالات من فيروس كورونا المستجد

 

ورصد الموقع التسلسل الوراثى لكيفية انتقال الفيروس وانقسامه منذ رصده في بؤرة انتشاره فى ووهان الصينية ديسمبر الماضي.

 

تم إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثى لانقسام الفيروس وتطوره لسلالات جديدة من قبل مختبرات عالمية في شتى أنحاء العالم، فيقول الباحثون إن قاعدة البيانات نيكستسترين تشمل عينات لانتشار الفيروس في عدد من القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

 

القاعدة تكشف أن سلالة الفيروس قادرة على التحور والتغير كل 15 يومًا، بحسب ناشيونال جيوغرافيك، وفى نفس السياق، قال تريفور بيدفورد أحد المشرفين على قاعدة البيات، إن طفرات التغير لفيروس كورونا المستجد محدودة جدا لدرجة أن السلالة الجديدة للفيروس ليست أكثر ضررا من سابقاتها.

 

وتابع، "السلالات المختلفة للفيروس ستمكن الباحثين من دراسة تطور الفيروس وطرق انتشاره ومعرفة ما إذا كانت إجراءات الإغلاق التي تفرضها الدول فعالة في الحد من انتشار الفيروس في المناطق الجغرافية"

 

بينما قال أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، تشارلز تشيو، لصحيفة "usa today" الأميركية إن قاعدة البيانات تلك توفر حيزا كبيرا لدراسة كيفية انتقال الفيروس في الولايات المتحدة.. فالسرعة وكيفية تفشي فيروس كورونا قابلتان للتتبع، ما يعني أن قاعدة البيانات توفر لنا القدرة على القيام بدراسة التسلسل الجينومي للفيروس في الوقت اللحظي تقريبًا، ومعرفة سلالاته"

 

ولكن فى نفس الوقت، فإن كريستيان أندرسن، الأستاذ في معهد سكريبس للأبحاث، نوه بأن هذه القاعدة للبيانات التي تظهر على موقع نيكستسترين لا تعطي الصورة الكاملة لانتشار الفيروس.

 

وأختتم، "هناك نصف مليون حالة ولكن ربما يوجد هناك أكثر من ألف تسلسل جينومي للفيروس، وهنالك سلالات كثيرة لفيروس كورونا والتى لم يتم رصدها"

 

 

 


علماء

سلالات

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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