عصيان فى أكبر سجون معتقلى تنظيم داعش فى الحسكة وأنباء عن فرار عدد منهم

كتب محمد عبد العظيم

ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن أكبر سجون معتقلى تنظيم داعش فى منطقة الجويران فى الحسكة وسط أنباء عن فرار عدد منهم.

وكانت كشف وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان عاجل أن : النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية يقطعون مياه الشرب مجدداً عن أكثر من 600 ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها وذلك عبر وقف الضخ من محطة علوك" .

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت حرصها على الاضطلاع بواجباتها الوطنية في صون الوطن وحماية أبنائه من أي أخطار أو تهديدات مشيرة إلى أنها وضماناً لسلامة جميع المقاتلين اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.