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عصيان فى أكبر سجون معتقلى تنظيم داعش فى الحسكة وأنباء عن فرار عدد منهم

الأحد، 29 مارس 2020 09:42 م
عصيان فى أكبر سجون معتقلى تنظيم داعش فى الحسكة وأنباء عن فرار عدد منهم عناصر داعش
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن أكبر سجون معتقلى تنظيم داعش فى منطقة الجويران فى الحسكة وسط أنباء عن فرار عدد منهم.

 

وكانت كشف وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان عاجل أن : النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية يقطعون مياه الشرب مجدداً عن أكثر من 600 ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها وذلك عبر وقف الضخ من محطة علوك" .

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت حرصها على الاضطلاع بواجباتها الوطنية في صون الوطن وحماية أبنائه من أي أخطار أو تهديدات مشيرة إلى أنها وضماناً لسلامة جميع المقاتلين اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانان" أشارت القيادة العامة للجيش في بيان لها إلى أنه تم إصدار العديد من النشرات التوجيهية والتعاميم التي تتضمن إرشادات وقائية حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين في أماكن إقامتهم وعملهم وكذلك تم اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضمان منع انتشار الفيروس أهمها الحد من التجمعات والحشود والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية أبنائنا المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات والإيعاز بضرورة استخدام القفازات والكمامات كذلك فقد تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً ولا سيما في أماكن مغلقة.

داعش

تنظيم داعش

سجون داعش

الحسكة

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