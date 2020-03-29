اليوم السابع
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عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا يرتفع 756 ليصبح 10779

الأحد، 29 مارس 2020 07:00 م
عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا يرتفع 756 ليصبح 10779 اطباء ايطاليا
(رويترز)

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 قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا ارتفع 756 ليصبح 10779 حالة.

 

وعدد الوفيات هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

 

وسجلت إيطاليا أعلى رقم وفيات يومي يوم الجمعة وبلغ عدد الحالات 919 حالة وفاة. وتوفي 889 شخصا يوم السبت.

 

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا اليوم الأحد إلى 97689 من 92472 حالة مسجلا أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

 

ومن بين المصابين شفي 13030 شخصا بشكل كامل اليوم الأحد بالمقارنة مع 12384 يوم السبت. وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعا من 3856 حالة.

 

وسجل إقليم لومبارديا الأكثر تضررا زيادة في عدد الوفيات بلغت 416 حالة اليوم.

 

وتفيد إحصاءات رويترز بأن 662700 شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأودى الفيروس بحياة 30751 شخصا.

 

 


ايطاليا

قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية

كورونا

فيروس كورونا

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