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عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 149 ألف حالة والوفيات 31 ألف

الأحد، 29 مارس 2020 11:48 ص
عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 149 ألف حالة والوفيات 31 ألف كورونا
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، فى حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس.

 

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة فى تغريدة عبر حاسبه الرسمى بتويتر:"الوباء COVID19 يتسارع، استغرق الأمر 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و 11 يومًا للحالات الثانية 100 ألف و4 أيام فقط للحالات لوصول عدد الحالات 300 ألف، هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب". 

 


كورونا

كوفيد 19

الصحة العالمية

فيروس كورونا

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