عبد المحسن سلامة: إعلانات الصحف انخفضت بنسبة 75% بسبب أزمة كورونا

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحف عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام نقيب الصحفيين السابق، إن الصحافة من ضمن المهن التى تضررت بأزمة فيروس كورونا، مضيفا أن الصحافة تعتمد على الإعلانات التى تعد المصدر الأول للدخل والتوزيع، وأن الإعلانات والتوزيع تأثرا بشدة بسبب أزمة كورونا.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإعلانات انخفضت بنسبة 75% من الإجمالى، بالإضافة إلى تأثر التوزيع بمسألة الحركة المحدودة، متابعا: "قومنا بمبادرات لتوصيل الصحف للمنازل وتدشين خط ساخن، المسألة بالنسبة للصحافة لها دور توعوى، وأكبر دليل على ذلك ما قامت به من خطوات فى أزمة كورونا، دورنا فى المعركة لا يقل عن أى دور آخر، لأن الشائعات وحالة الذعر وبث معلومات مغلوطة انتشرت خلال الأزمة والصحافة تصدت لها".

وتابع عبد المحسن سلامة: "الصحافة من القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران، والدولة قامت بحزمة من المبادرات ولن نطلب سوى وقف الدولة معنا لمدة 4 أشهر، الهيئة الوطنية للصحافة شكلت لجنة لإدارة الأزمة ودار الحدث حول دعم أو خطة استثنائية من الدولة لمساندة الصحف القومية لمدة أربع أشهر، كل ما يردد عن نقل العدوى عن طريق الصحافة الورقية كلام عبث ولن نوقف طباعة الصحف، الصحافة الآن تحتاج إلى برنامج استثنائى من الدولة لمساندتها خلال الأربع أشهر القادمة".