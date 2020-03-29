طوكيو تسجل 86 إصابة والإجمالى يتجاوز 1700 فى عموم اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد إن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة حتى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 أبريل.

وكانت قد سجلت طوكيو أمس السبت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات، واصطف سكان العاصمة اليابانية طوكيو فى صفوف طويلة داخل المتاجر حيث يتأهبون لقضاء نهاية الأسبوع فى المنزل بعدما دعت حاكمة المدينة لعدم الخروج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت يوريكو كويكى حاكمة طوكيو السكان بالامتناع عن تخزين السلع غير الأساسية أو الضرورية حتى 12 أبريل لا سيما فى عطلة نهاية الأسبوع، لكن ذلك دفع السكان لتخزين كل شيء من الشعيرية سريعة التحضير والأرز وحتى مستحضرات العناية الشخصية والمنتجات الطازجة، على الرغم من التحذيرات العامة من تكديس السلع.