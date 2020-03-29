اليوم السابع
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طقس الخليج.. استمرار الرياح فى السعودية وغائم فى الإمارات

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. استمرار الرياح فى السعودية وغائم فى الإمارات أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في المملكة العربية السعودية، بينما يكون غائما في دولة الإمارات مع وجود فرصة لسقوط الأمطار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرمة يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على شمال و وسط و شرق المملكة، و لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، مغبرا وغائما بوجه عام مع أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 30 – 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: مضطرب الموج – شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 المد الثاني عند الساعة 03:52.

الجزر الأول عند الساعة 09:50 الجزر الثاني عند الساعة 21:25 بحر عمان: مضطرب - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 المد الثاني عند 00:08 والجزر الاول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 35 22 80 20 دبي 33 23 80 20 الشارقة 33 21 75 25 عجمان 32 22 85 25 أم القيوين 31 20 70 25 رأس الخيمة 32 20 80 25 الفجيرة 28 22 80 40 العين 33 22 60 20 ليوا 36 23 70 15 الرويس 37 21 60 15 السلع 36 22 80 15 دلما 31 23 75 45 طنب الكبرى 28 22 75 50 طنب الصغرى 28 22 75 50 أبو موسى 28 22 75 50

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً

الرياح: جنوبية شرقية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة مع هبات قد تصل إلى 40 عقدة أحياناً

وتحذرت الإدارة من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة.


طقس الخليج

السعوديه

الامارات

البحرين

الارصاد

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