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ضبط 8 عاطلين بأسلحة نارية فى القناطر الخيرية وقليوب

الأحد، 29 مارس 2020 06:23 م
ضبط 8 عاطلين بأسلحة نارية فى القناطر الخيرية وقليوب حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 8 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بدائرة مركزى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا.د" 24 سنة، عاطل، و"ا.س" 31 سنة، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

 

كما تم ضبط "م ع ف" 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"ا. م. ج" 30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"م.ف"32سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، و"م.ع"31سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"ا.ج" 28 سته، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و"م.ا"38سنه، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجوال وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجارى ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بضبط عاطلين وهروب اخر بكمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

 

جرى إخطار العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالأنتقال والفحص تبين تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبطه تاكسى عداد ماركة BYD رقم م ق ه 325 وبداخلة كلا من "م.خ"36سنه، سائق، ة"ا.م"31سنة، عاطل واخر يدعى "ا.ح"30سنه، عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها 22 فرش حشيش ومبلغ مالى 16700وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 254 محكوم عليهم، و15 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7036 أحكام منفذة " 751 حكمًا جزئيًا و182حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6034 غرامات، وتحرير 54 مخالفة.

 

 


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