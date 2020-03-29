اليوم السابع
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ضبط 70 قطعة سلاح وحشيش وتنفيذ 2066 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 29 مارس 2020 11:41 ص
ضبط 70 قطعة سلاح وحشيش وتنفيذ 2066 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج أسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج ، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة ، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أستهدفت الحملة التى شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام والمخالفات المرورية والتموينية.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم ،عن ضبط عدد 32 قطعة سلاح غير مرخصة متنوعة ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "22" قطعة لمادة الحشيش وسلاح أبيض " سنجة " حيازة المتهم أحمد ش م م 20 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج ، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتم ضبط "15" قطعة لمادة الحشيش المخدر ومبلغ 400 جنيهاً ، وهاتف محمول المتهم "عاطف م ع " 42 سنة عامل ، ومقيم مركز جزيرة شندويل بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم ضبط قطعة كبيره الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن ومبلغ 120 جنيهاً وهاتف محمول ، المتهم عمر م ر م 21 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفى مجال ضبط قضايا الأحداث : تم ضبط قضيتى إستغلال أطفال فى التسول وتسول بالطريق العام ، وفى مجال الضبط والإحضار ، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المتهم إبراهيم م و م 30 سنة عامل ، ومقيم بندر جرجا والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية جنايات دائرة سم جرجا لسنة 2018 " قتل " .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "2066 " حكم فى مجال ضبط المخالفات المرورية 243 مخالفة مرورية وفـى مجال التموين تم ضبط 38قضية تموينية من بينها ضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بدون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وقضية تجميع كمية من البطاقات التموينية بقصد الإستيلاء على الدعم وجـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثله.


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