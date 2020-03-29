اليوم السابع
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ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة وضبط 782 هاربا من أحكام بأسوان

الأحد، 29 مارس 2020 11:40 ص
ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة وضبط 782 هاربا من أحكام بأسوان أسلحة نارية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (6) كيلو جرام ، تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة .

كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان ، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 158 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية  بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور، تحرير 19 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 29 مخالفة ، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 49 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وكما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بنقطة كمين أبو سمبل - دائرة قسم أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط سائق لتعاطيه مخدر الحشيش والبانجو .

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

وأسفرت الحملة عن ضبط 782 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 128 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 25 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 452 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 171 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط 5 محكوم عليه فى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية  شملت ( 4) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، ( 6 )  قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية .

 


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