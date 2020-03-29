اليوم السابع
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ضبط 38 قضية تموينية من بينها 416 كمامة مجهولة المصدر بسوهاج

الأحد، 29 مارس 2020 03:30 م
ضبط 38 قضية تموينية من بينها 416 كمامة مجهولة المصدر بسوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ، حملة تموينية مكبرة على الأسواق ، ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط " محسن ع ع م " 57 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض كمية من الكمامات مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد الغش والتدليس وتم ضبط عدد " 416" كمامة .

وتم ضبط "فتحى ا ع ع " 43 سنة صاحب مخبز بلدى ، ويقيم دائرة مركز سوهاج ، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد الإستيلاء على الدعم وتم ضبط " 118" بطاقة تموينية .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و " 5 " قضايا عدم صرف بدون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية.

تم التحفظ المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختلفة لتتولى التحقيق وجارى الاستمرار فـى القيام بحملات مماثله.

 


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