ضبط 2 طن أرز ومكرونة قبل ترويجها بالسوق السوداء فى قليوب

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض علي مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب لحجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى"، وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أكثر من 7 أطنان أرز ومكرونة وكمية من السلع الغذائية بمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، قبل ترويجها بالأسواق السوداء بعد حجبها عن المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص ، لحيازته كمية قدرها 7,270 طن "مكرونة ، زيت زيتون ، منظفات صناعية " وعدد 42524 عبوة "صلصة ، منظفات صناعية " قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة .

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية ، لاحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية ، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق .

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.