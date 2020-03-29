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ضبط منفذ يبيع لحوم بأعلى من السعر الرسمى ومخابز تلاعبت بوزن الرغيف بالدقهلية.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:51 م
ضبط منفذ يبيع لحوم بأعلى من السعر الرسمى ومخابز تلاعبت بوزن الرغيف بالدقهلية.. صور جانب من الحملة التموينية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار وتكثيف الحملات والتفتيش لضبط المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضبط التجار المخالفين. وتم تنفيذ حملة تموينية بناحية إدارة أجا التموينية، وتحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، وشارك فى الحملة عبد الناصر أبو الفتوح، ومصطفى عوض، و رمزى الطنطاوى، وفاطمة سوس، بالاشتراك مع الطب البيطرى، ومكتب مراقبة الأغذية، ومباحث تموين ميت غمر.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 5636 جنح أجا ضد وائل ج. ا. ال. صاحب منفذ بيع لحوم سودانية بمدينة أجا، لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم تحرير محضر رقم 284 لسنة 2020 جنح أجا ضد محمد ع.ا. صاحب مطعم بمدينة أجا، ومحضر رقم 285 جنح أجا ضد خالد س.ح. صاحب محل بيع عصائر بذات الناحية، ومحضر رقم 286 ضد أشرف م.ع. صاحب سوبر ماركت بذات الناحية، ومحضر رقم 287 ضد محمد م.أ. صاحب مطعم بذات الناحية ومحضر رقم 288 ضد محمود ع.م. صاحب محل مستحضرات تجميل بذات الناحية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط مخبز عزة ح.ف. بقرية برج النور، ومخبز رزقه ر.م. بقرية ميت فضالة لإنتاجهما خبز ناقص الوزن.

 

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرر إغلاق شواطئ مدينة جمصه، وتشمل منطقة تقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة والشيخ زايد، لحين إشعار آخر لمنع التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

 

وقال محافظ الدقهلية إن القرار جاء بعد تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين على الشاطئ الأمر الذى يتعارض مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار جهود كافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يتعلق باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة، للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى رأسها استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.

جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية (1)
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية
 
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية (2)
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية
 
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية (3)
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية
 
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية (4)
جانب من الحملة التموينية بإدارة أجا بالدقهلية

الدقهلية

تموين الدقهلية

السلع التموينية

التلاعب باسعار السلع التموينية

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