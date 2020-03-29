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ضبط فتاتين تستوقفان سيارات بالشارع أثناء الحظر كنوع من الدعابة

الأحد، 29 مارس 2020 10:36 م
ضبط فتاتين تستوقفان سيارات بالشارع أثناء الحظر كنوع من الدعابة حظر التجوال
كتب محمود عبد الراضي

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاتين أثناء تواجدهما بأحد شوارع المدن الجديدة بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، أثناء سريان تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحظر التحرك، واستيقافهما السيارات وطلب الإطلاع على التراخيص من قائديها كنوع من الدعابة لبثها على صفحتهما على الموقع.

وتم تحديد وضبط الفتاتين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت عدداً من مروجي الشائعات، حيث تأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي ، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

 


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