اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط طفلين استدرجا صديقهما وتعديا عليه جنسيا فى مقابر الدير بالقليوبية

الأحد، 29 مارس 2020 12:30 م
ضبط طفلين استدرجا صديقهما وتعديا عليه جنسيا فى مقابر الدير بالقليوبية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية قيام طفلان باستدراج طفل ثالث بمقابر القرية، وقاما بالتعدى الجنسى عليه، وقام أحد الجيران بتصويرهما وإرسالهما لوالد المجنى عليه وتم ضبط المتهمان وجارى عرض المجنى عليه على الطب الشرعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطه طوخ بلاغًا من "ش س" عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة، يفيد بقيام أحد الجيران بمشاهدة طفلين عمرهما 9سنوات باستدراج نجله وعمره 7 سنوات إلى مقابر قرية الدير بدائرة المركز، ثم التعدى عليه جنسيا وأنه قام بتصويرهما أثناء ممارستهم ذلك معه وقام بعرض الصور على والدة، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

 

وتبين من تحريات الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ إلى أنه أثناء لهو الأطفال مع بعضهما، قام المتهمان باستدراج المجنى عليه بحجة اللعب فى المقابر، وقاما بتجريده من ملابسه والتعدى عليه، وقاما أحد الجيران الذى شاهدهما صدفة بتصويرهما أثناء الممارسة معه، ثم قاما بإرسال الصور لوالده، وعندما علم والد المجنى عليه وشاهد الصور توجه مصطحبا نجله إلى مركز الشرطة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بإخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم فتاة تبلغ من العمر 14عاما بالصف الثانى الثانوى بدائرة المركز بالتعدى الجنسى عليها.

 

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يحدث أى تعدى جنسى عليها وأنه لازلت بكرا وأقرت بالتنازل عن البلاغ هى ووالدها .

 

كما كشفت التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية أن المبلغة عذراء ولم يتم التعدى الجنسى عليها.

 

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة فى حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لإحدى المستشفيات.

 

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وأنتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدى الجنسي.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجنى عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وقاموا بالتعدى الجنسى عليها وأدلت بأوصاف الجناة وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ا.ج.م" 18 سنة طالب وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


اخبار مصر

اخبار مصرية

تعدي جنسي

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة