ضبط طفلين استدرجا صديقهما وتعديا عليه جنسيا فى مقابر الدير بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية قيام طفلان باستدراج طفل ثالث بمقابر القرية، وقاما بالتعدى الجنسى عليه، وقام أحد الجيران بتصويرهما وإرسالهما لوالد المجنى عليه وتم ضبط المتهمان وجارى عرض المجنى عليه على الطب الشرعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطه طوخ بلاغًا من "ش س" عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة، يفيد بقيام أحد الجيران بمشاهدة طفلين عمرهما 9سنوات باستدراج نجله وعمره 7 سنوات إلى مقابر قرية الدير بدائرة المركز، ثم التعدى عليه جنسيا وأنه قام بتصويرهما أثناء ممارستهم ذلك معه وقام بعرض الصور على والدة، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من تحريات الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ إلى أنه أثناء لهو الأطفال مع بعضهما، قام المتهمان باستدراج المجنى عليه بحجة اللعب فى المقابر، وقاما بتجريده من ملابسه والتعدى عليه، وقاما أحد الجيران الذى شاهدهما صدفة بتصويرهما أثناء الممارسة معه، ثم قاما بإرسال الصور لوالده، وعندما علم والد المجنى عليه وشاهد الصور توجه مصطحبا نجله إلى مركز الشرطة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بإخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم فتاة تبلغ من العمر 14عاما بالصف الثانى الثانوى بدائرة المركز بالتعدى الجنسى عليها.

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يحدث أى تعدى جنسى عليها وأنه لازلت بكرا وأقرت بالتنازل عن البلاغ هى ووالدها .

كما كشفت التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية أن المبلغة عذراء ولم يتم التعدى الجنسى عليها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة فى حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لإحدى المستشفيات.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وأنتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدى الجنسي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجنى عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وقاموا بالتعدى الجنسى عليها وأدلت بأوصاف الجناة وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ا.ج.م" 18 سنة طالب وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.