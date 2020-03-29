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صور.. وزير النقل يطالب إدارة المترو بتوزيع كمامات طبية مجانًا على الركاب

الأحد، 29 مارس 2020 01:56 م
صور.. وزير النقل يطالب إدارة المترو بتوزيع كمامات طبية مجانًا على الركاب كامل الوزير وزير النقل خلال الجولة
كتب رضا حبيشى- تصوير حسن محمد

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طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات المترو بتوزيع كمامات طبية على الركاب حفاظًا على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


كما طالب الركاب التى لا تتمكن من الحصول على كمامات مجانا القيام بشراءها حفاظًا على سلامتهم، مشددا على ضرورة التهاون فى هذا الأمر حماية لهم.
 

كما تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة القطارات فى محطة مصر وتابع انتظام الحركة وإجراءات الهيئة لتطهير وتعقيم القطارات، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال نظافة المحطات والقطارات.

 

وكلف وزير النقل باستكمال القطارات التى بها ركاب حجزت تذاكر مسبقة حتى أسوان رحلاتها مباشرة دون توقف حتى لو جاءت فترة حظر التجوال مع التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتوصيل المواطنين للمناطق المتجهة إليها وحجزت تذاكر مسبقة قبل فترة حظر التجوال.

 

وطالب وزير النقل أن يكون حجز التذاكر الجديدة وفق جداول التشغيل المؤقتة التى تناسب مواعيد حظر التجوال وإيقاف الحركة من 7 مساء حتى السادسة صباحًا.

 

وتجول وزير النقل فى أحد القطارات العادية رقم 951 على رصيف محطة مصر وطالب الركاب بارتداء كمامات طبية وعدم الخروج واستقلال القطارات إلا فى حالات الضرورة لتقليل ومنع الاختلاط والزحام.

 

وشدد على قيادات السكة الحديد بضرورة الاهتمام بالنظافة خصوصًا المناطق التى لا تتعرض لأشعة الشمس واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أعمال التعقم لمحطة مصر بحضور وزير النقل
أعمال التعقم لمحطة مصر بحضور وزير النقل

 

تطهير وتعقيم محطة مصر
تطهير وتعقيم محطة مصر

 

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

 

تعقيم محطة مصر (2)
تعقيم محطة مصر 

 

تعقيم محطة مصر
تعقيم محطة مصر

 

تفقد الوزير للقطارات
تفقد الوزير للقطارات

 

تفقد وزير النقل حركة القطارات
تفقد وزير النقل حركة القطارات

 

جولة (2)
جولة 

 

جولة الوزير لمحطة مصر
جولة الوزير لمحطة مصر

 

جولة تفقدية لمحطة مصر
جولة تفقدية لمحطة مصر

 

جولة تفقدية لوزير النقل (2)
جولة تفقدية لوزير النقل

 

جولة تفقدية لوزير النقل
جولة تفقدية لوزير النقل

 

جولة داخل محطة مصر
جولة داخل محطة مصر

 

جولة لوزير النقل داخل محطة مصر
جولة لوزير النقل داخل محطة مصر

 

جولة لوزير النقل
جولة لوزير النقل

 

جولة وزير النقل (2)
جولة وزير النقل

 

جولة وزير النقل (3)
جولة وزير النقل 

 

جولة وزير النقل (4)
جولة وزير النقل

 

جولة وزير النقل علي القطارات
جولة وزير النقل علي القطارات

 

جولة وزير النقل علي محطة مصر (2)
جولة وزير النقل علي محطة مصر 

 

جولة وزير النقل علي محطة مصر
جولة وزير النقل علي محطة مصر

 

جولة وزير النقل في محطة مصر
جولة وزير النقل في محطة مصر

 

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

 

جولة
جولة

 

محطة مصر (2)
محطة مصر 

 

محطة مصر (3)
محطة مصر 

 

محطة مصر (4)
محطة مصر 

 

محطة مصر
محطة مصر

 

وزير النقل (2)
وزير النقل 

 

وزير النقل (3)
وزير النقل

 

وزير النقل يتفقد القطار
وزير النقل يتفقد القطار

 

وزير النقل
وزير النقل

وزير النقل

محطة مصر

كورونا

تطهير القطارات

اخبار مصر

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