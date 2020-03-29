اليوم السابع
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صور.. نائبة مدينة إسنا تفض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير وتعقيم المنطقة

الأحد، 29 مارس 2020 10:41 م
صور.. نائبة مدينة إسنا تفض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير وتعقيم المنطقة فض تجمع لحفل زفاف جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد غريب من عدد من الأهالى بقرية الدير التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، رصدت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مجلس مدينة إسنا تجمعات للمواطنين لإقامة حفل زفاف وقت حظر التجوال بالمخالفة للقانون وقرارات الحكومة بمنع التجمعات وإقامة المناسبات وحفلات الزفاف لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم فض حفل الزفاف ونشر فرق لتعقيم المنطقة وكافة موقع حفل الزفاف لحماية أرواح المواطنين من إنتشار الفيروس بين المواطنين بالقرية.

البداية كانت بتلقى إخطار من الأهالى أثناء فترة حظر التجوال يفيد بوجود تجمع للمواطنين بهدف إقامة حفل زفاف بقرية الدير التابعة للمدينة، وعلى الفور إنتقلت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مجلس مدينة إسنا وقامت بالمرور علي قرية الدير وبرفقتها رجال قسم الإشغالات والبيئة والتموين ورئيس مجلس قروي الدير، وقامت على الفور بفض حفل الزفاف والتجمع بالقرية، وشكلت لجنة من شباب إسنا بجمعية رعاية المرضى للذهاب إلى موقع حفل الزفاف لتطهير وتعقيم كافة أدوات الحفل والشوارع المحيطة به بالكامل لحماية المواطنين.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة للمرور على سوق المواشى بإسنا حيث تلاحظ وجود عدد قليل من المواطنين بغرض الاتجار في المواشى، وعلى الفور تم فض وإخلاء المنطقة من المواطنين، مشددا على عدم العودة مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما عقد اجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول، وذلك تجنباً لنقل أى عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

1 نائبة مدينة إسنا تفض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير
 نائبة مدينة إسنا تفض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير

 

جانب من التدخل لفض حفل زفاف بقرية الدير
جانب من التدخل لفض حفل زفاف بقرية الدير

 

فض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير وتعقيم المنطقة بالكامل
فض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير وتعقيم المنطقة بالكامل

 


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