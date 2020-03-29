صور.. مدينة الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير للشوارع خلال حظر التجوال

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد، أعمال التعقيم والتطهير لشوارع المحافظة ليلاً خلال فترة حظر التجوال وكذلك حملات النظافة بالشوارع، حيث أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن حملات التطهير في الشوارع لا تقتصر على الرش فقط ولكن تتم بجانبها حملات نظافة بكنس الشوارع وإزالة التراكمات وتفريغ الحاويات أول بأول حسب توقيتات خط السير وطبقا للخطة الموضوعة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على كافة رؤساء الأحياء فى رابع أيام الحظر تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19"، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد رئيس الحي استمرار حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع الحي بصفة يومية وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى حي جنوب أوضح حسن خليدي رئيس الحي أنه بناء على تعليمات رئيس المدينة تم تنفيذ حملة نظافة وتطهير ورش شوارع الحي بالتنسيق مع رجال حملة المدينة والمعدات والتي استهدفت تفرعات شارع التليفزيون (وليد ومسجد محمد حسين وشارع فندق المصطفى الجديد وأحمد عصمت والتكوين والطيب وعبد الحميد العمدة) نظافة ورش وتعقيم بالإضافة إلى تنفيذ حملة ترابية إستهدفت كل من شارع أحمد عرابي والفيروز وشارع عبده حمزة بالعوامية.

ونفذت رئاسة حى شرق حملة نظافة ورش وتطهير الشوارع بالتنسيق مع رجال حملة المدينة والمعدات أثناء الحظر بالوردية الليلية، حيث إستهدفت الحملة صلاح سالم الشرقي وشارع ٢٥ وسيالة بدران وبين الموقفين وسوق الخضار.

فيما نفذت رئاسة حى وسط حملة نظافة ورش وتطهير الشوارع بالتنسيق مع رجال حملة المدينة والمعدات والمتابعة الميدانية أثناء الحظر بالوردية الليلية، حيث إستهدفت الحملة اسفل كوبرى ابوالجود وصلاح سالم وأبو الجود والمحطة والمنشية ويوسف حسن وماكدونالدز والحصرية وكليوباترا، وأيضاً تطهير مداخل صلاح سالم بحرى وأسفل كوبرى أبو الجود.



أعمال تعقيم وتطهير شوارع الأقصر ليلاً



حملات التطهير والتعقيم بشوارع مدينة الاقصر