صور.. قطع النخيل المتهالك حفاظاً على سلامة الأرواح بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لقرية أبا التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز و مدينة مغاغة حملة لقطع النخيل المتهالك على طريق العباسية مغاغة و ذلك حفاظا على الأرواح من سقوط النخيل المتهالك على الطريق السريع .

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص بحملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بمختلف الوحدات القرية حيث تمكنت من رفع 300 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمختلف الوحدات القروية ففى بنى موسى تم رفع 50 طن قمامة ، ورفع 30 طن مخلفات صلبه بقرية اتليدم ، اما فى قرية ابيوها تم رفت 50 طن .

وفى ابوقرقاص البلد تم رفع 30 طن بينما فى بنى عبيد تم رفع 40 طن ، وفى بنى حسن تم رفع 40 طن وفى جريس تم رفع 25 طن بينما نزلت اسمن تم رفع 40 طن.

بينما فى قرية تله التابعة لمركز المنيا وبعد ظهور فيروس كرونا تحول شباب قرى المنيا الى خلية عمل متكاملة لحل مشكلات تراكمات القمامة فى المناطق الحيوية بالقرى وهذا ما دفع شباب قرية تله الى انشاء حروب على صفحات التواصل الاجتماعى وعرض مشكلاتهم ومناشدة المسئولين بحلها فتحولت الصفحة الى خدمة دليفرى لحل المشكلات .

وقام الأهالى بمنطقة عزبة عبدالله التابعة لقرية تله خلف سور مدرسة الثانوية بنات من انتشار القمامة بالقاء القمامة على الطريق مما تسبب فى إعاقة الحركة على الطريق.

وطالب الأهالى شباب القرية برفع تلك القمامة من مكانها خوفا على صحة المواطنين وعلى الفور استحاب الشباب وقامو بالفعل بالتوجة إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية تله على رأسهم خلف حجاج الجرفاوى و محمد ابوخيشه عبد الحميد لعرض المشكلة على رئيس المجلس لحلها والتنبيه على أهالى المنطقة بعدم القاء القمامة.

وعلى الفور استجابت الوحدة المحلية لمطالب الشباب وانتقلوا إلى مكان البلاغ وقاموا برفع القمامة ووجه رئيس الوحدة المحلية أهالى المنطقة بعدم إلقاء القمامة مره آخرى لنظافة الطريق وشكر كل الحاضرين على التعاون معه ولفت رئيس المجلس للحاضرين إلى أن المجلس يبذل قصار جهده ليلاً ونهار على قدر الامكانتات المتواجده بالوحدة المحلية.















