اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قطع النخيل المتهالك حفاظاً على سلامة الأرواح بالمنيا

الأحد، 29 مارس 2020 05:08 م
صور.. قطع النخيل المتهالك حفاظاً على سلامة الأرواح بالمنيا قطع النخيل
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لقرية أبا التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز و مدينة مغاغة حملة لقطع النخيل المتهالك على طريق العباسية مغاغة و ذلك حفاظا على الأرواح من سقوط النخيل المتهالك على الطريق السريع .

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص بحملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بمختلف الوحدات القرية حيث تمكنت من رفع 300 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمختلف الوحدات القروية ففى بنى موسى تم رفع 50  طن قمامة ، ورفع 30 طن مخلفات صلبه بقرية اتليدم ، اما فى قرية ابيوها تم رفت 50 طن .

وفى ابوقرقاص البلد تم رفع 30 طن بينما فى بنى عبيد تم رفع 40 طن ، وفى بنى حسن تم رفع 40  طن وفى جريس تم رفع 25 طن بينما نزلت اسمن تم رفع 40 طن.

بينما فى قرية تله التابعة لمركز المنيا وبعد ظهور فيروس كرونا  تحول شباب قرى المنيا الى خلية عمل متكاملة  لحل مشكلات تراكمات القمامة فى المناطق الحيوية بالقرى وهذا ما دفع  شباب قرية تله الى انشاء حروب على صفحات التواصل الاجتماعى وعرض مشكلاتهم ومناشدة المسئولين بحلها فتحولت الصفحة الى خدمة دليفرى لحل المشكلات .

وقام الأهالى بمنطقة عزبة عبدالله التابعة لقرية تله خلف سور مدرسة الثانوية بنات من انتشار القمامة بالقاء القمامة على الطريق مما تسبب فى إعاقة الحركة على الطريق.

وطالب الأهالى شباب القرية برفع تلك القمامة من مكانها خوفا على صحة المواطنين وعلى الفور استحاب الشباب وقامو بالفعل بالتوجة إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية تله على رأسهم خلف حجاج الجرفاوى و محمد ابوخيشه عبد الحميد لعرض المشكلة على رئيس المجلس لحلها والتنبيه على أهالى المنطقة بعدم القاء القمامة.

وعلى الفور استجابت الوحدة المحلية لمطالب الشباب وانتقلوا إلى مكان البلاغ وقاموا برفع القمامة ووجه رئيس الوحدة المحلية أهالى المنطقة بعدم إلقاء القمامة مره آخرى لنظافة الطريق وشكر كل الحاضرين على التعاون معه ولفت رئيس المجلس للحاضرين إلى أن المجلس يبذل قصار جهده ليلاً ونهار على قدر الامكانتات المتواجده بالوحدة المحلية.

 

FB_IMG_1585489455302
 

 

FB_IMG_1585489458462
 

 

FB_IMG_1585489461894
 

 

FB_IMG_1585489464909
 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

محافظه المنيا

قطع النخيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة