اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فض الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية لمنع التجمعات

الأحد، 29 مارس 2020 03:08 م
صور.. فض الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية لمنع التجمعات فض الأسواق
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أحياء الاسكندرية، حملات فض الاسواق العشوائية و منع التجمعات بالأسواق اليومية، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من اماكن التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الاجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس والحد من اماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الامن العام، حيث شن حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال، حملة مكبرة لليوم الرابع على التوالى بسوق الجمعة وميدان البورصة.

حيث قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب و المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى و مساعد رئيس الحى و مدير ادارة المتابعة الميدانية، بإستكمال تنفيذ حملة مكبرة بسوق الجمعة وميدان البورصة كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، و تم رفع وتحميل مخلفات تقدر باجمالى 33 طن تقريبا باللوادر ومعدات الحى.

و فى حى العامرية ثان تم شن حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد بقرى مريوط وتنفيذ قرار الحظر، تحت اشراف محمد عبدالله قامت ادارة اشغال طريق ووحدة الازالة و إستهدفت الحملة المرور على الأسواق والمحال العامة والمطاعم وتم غلق سوق بنجر السكر، كما تم أيضا غلق سوق الغنم بنفس القرية، لعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وتتخذت الاسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء، و تطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها،  تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية و الحضانات و صالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.

 

اسواق العامرية
اسواق العامرية

 

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق

 

حملة مكبرة على الاسواق
حملة مكبرة على الاسواق

 

سوق الجمعة و الميدان
سوق الجمعة و الميدان

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

اسواق الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة