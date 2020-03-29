صور.. فض الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية لمنع التجمعات

واصلت أحياء الاسكندرية، حملات فض الاسواق العشوائية و منع التجمعات بالأسواق اليومية، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من اماكن التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الاجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس والحد من اماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الامن العام، حيث شن حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال، حملة مكبرة لليوم الرابع على التوالى بسوق الجمعة وميدان البورصة.

حيث قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب و المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى و مساعد رئيس الحى و مدير ادارة المتابعة الميدانية، بإستكمال تنفيذ حملة مكبرة بسوق الجمعة وميدان البورصة كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، و تم رفع وتحميل مخلفات تقدر باجمالى 33 طن تقريبا باللوادر ومعدات الحى.

و فى حى العامرية ثان تم شن حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد بقرى مريوط وتنفيذ قرار الحظر، تحت اشراف محمد عبدالله قامت ادارة اشغال طريق ووحدة الازالة و إستهدفت الحملة المرور على الأسواق والمحال العامة والمطاعم وتم غلق سوق بنجر السكر، كما تم أيضا غلق سوق الغنم بنفس القرية، لعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وتتخذت الاسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء، و تطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها، تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية و الحضانات و صالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.