صور.. فض أسواق وإزالة تعديات وتطهير ورش السيارات وسوق الجملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات وحملات لرش وتطهير وتعقيم، وفض أسواق، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.

قال طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تابع فض سوق المجاز الشرقى بالتفتيش، وسوق قريتى 36، 69 المنصورة، ورش وتعقيم مقرات الأسواق، وتطهير المساجد والمدارس والمخبز والشوارع الرئيسية والجانبية بقرية 54 المنصور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأضاف اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تابع أعمال الصيانة اللازمة للإنارة بمداخل ومخارج المدينة وشوارع المدينة، لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشوارع والميادين والأماكن العامة وأماكن التجمعات، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كما إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية عزبة ثابت التابعة لجمعية الكرادوة على مساحة 80م، وإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية فى المهد ملك الأوقاف على مساحة 80م بقرية شباس الشهداء، عبارة عن شد خنزيرة وتخطيط قواعد بالجير استعدادًا لحفر القواعد الخرسانية.

وقال أشرفَ راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، إنه تابع أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى الحيوية والمحال التجارية بالمدينة، مع تطهير جميع مواقف تجميع القمامة، وحاويات النظافة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والبيئة والإدارة الصحية والبيطرية بمشاركة سيارات الحماية المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنه تابع أعمال تطهير مشروع الصرف الصحى بقرية متبول، والمصرف الرئيسى بالقرية، موجهاً برفع مخلفات التطهير، استجابةً لشكاوى أهالى القرية ووضع حل فورى لمشكلة الصرف بها، وأنه تابع كسح مياه الصرف بقرية شنو، وتطهير الطريق الرئيسى بالقرية، بجانب تطهير شوارع القرية بالكامل، فى إطار استمرار أعمال التطهير بقرى مركز كفرالشيخ.

وأضاف مبروك، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه باستمرار تطهير شوارع كفرالشيخ، بجانب تطهير سوق الجملة بكفرالشيخ، مشدداً على تطهير السيارات الوافدة إلى السوق، وكذلك البضاعة المحملة على تلك السيارات، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إنها تابعت أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق سعفان التابع لقرية الورق ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها بالقرية، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.



وأكد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه تم التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بقريتى قونه وصروه، وتمت الازالة على أكمل وجه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.











































