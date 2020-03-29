صور .. ضبط 141 ألف قطعة من المستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص ، وذلك أثناء محاولة بيعها للسوق السوداء ، حيث تم ضبط نحو 141 ألف قطعة من المستلزمات الطبية ، وذلك فى إطار الرقابة على أسواق المستلزمات الطبية والمطهرات ورصد أى مخالفات أو استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال ازمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية ، إلى أن المديرية قد شنت حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على أسواق المستلزمات الطبية والمطهرات ورصد اى مخالفات او استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال ازمة فيروس كورونا المستجد

وبالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تم تكليف محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وسليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومرتضى أحمد مدير إدارة تموين المنتزة وعصام اللبيدى رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بإعداد الاكمنة اللازمة لرصد وضبط هذا الموقع ، حيث تم عمل محاولات شراء من قبل رجال التموين بصفتهم تجار وتم الاتفاق على إتمام الصفقة

وتم ضبط مخزن غير مرخص أثناء استلام الكميات المتفق عليها به الكميات التى ضبطت بغرض حبس سلعة عن السوق بغرض اعادة بيعها والتربح من ورائها، كما تم ضبط وتحريز 13 ألف جوانتي ، 18ألف ماسك قماش ، 330 ماسك بفلتر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .



المضبوطات



جانب من الحملة