صور.. ضبط مروجى شائعات تردد العاملين بمستشفى العزل على المطاعم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشوراً تضمن الإدعاء بقيام عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحى بالقاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد المطاعم بمحيط المستشفى.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيس بوك" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 4 هواتف محمولة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وأضاف الأول بأنه حال تواجده بمحيط المستشفى ، لاحظ له ترديد بعض أهالى المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى على المطاعم بذات المنطقة، فقام ببث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقى المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أيد باقى المتهمين ذلك، وأضافوا بقيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



أحد المتهمين



متهم