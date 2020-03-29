صور.. شباب عزبة البرنس بالقليوبية يوزعون كراتين وشنط سلع غذائية على 85 أسرة من العمالة يومية

القليوبية نيفين طه

دشن شباب عزبة البرنس ببنها بمحافظة القليوبية مبادرة للخير هدفها مساعدة الأسر الفقيرة وكذلك أسر العمال الذين يعملون بأجر يومى عمالة غير منتظمة مساهمه لهم فى تخطى تلك الأزمة لمكوثهم بالبيت تنفيذا لقرارات أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جمال صبيح أحد المشاركين فى المبادرة أن تلك المبادرة تطوعية من شباب عزبة البرنس ببنها بالتعاون مع أهل الخير لمساعدة الأهالى بتلك الفترة حتى يتسنى لنا التصدى لفيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه تم توزيع كراتين وشنط بها سلع غذائية عبارة عن خضروات وأرز ومكرونة وزيت تم توزيعها علي85 أسره من العمالة المؤقتة والأسر الغير قادرة ،حتى يشعرون أننا واحد حتى نعبر تلك الأزمة وتشجعيهم على تنفيذ قرارات أجهزة الدولة بالمكوث بالمنزل لتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأشار صبيح إلى أن تلك المبادرة لاقت استحسان طيب بين الأهالى وفرحة غارمة منهم ،مضيفا أن المبادرة ستستمر فى تلك المبادرة حتى تشمل جميع الأسر الغير القادرة والعمالة المؤقتة بعزبة البرنس ببنها منوها أنه سيتم توسيع تلك المبادرة حتى تشمل اكبر عدد من مدينة بنها وقراها وليس فقط عزبة البرنس حتى يشعر الجميع بأننا يد واحدة ونساعد أجهزة الدولة فى قراراتها الصائبة والتى هدفها حمايتنا وسلامتنا.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.