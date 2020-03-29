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صور.. شاهد أعمال تعقيم وتطهير مكتبة مصر العامة بالكرنك فى الأقصر

الأحد، 29 مارس 2020 11:04 ص
صور.. شاهد أعمال تعقيم وتطهير مكتبة مصر العامة بالكرنك فى الأقصر تعقيم مكتبة مصر العامة بالكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمد عباس سلامة مدير عام مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر ومركز الأقصر للتراث الحضارى، أنه تم البدء فى أعمال تعقيم وتطهير المكتبة وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف مدير عام مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى أعمال تأمين ورش المطهرات والتعقيم بمكتبة مصر العامة بالأقصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارة المكافحة والعاملين بالمكتبة، موجهاً الشكر لرجال المكافحة ومديرية الزراعة لدعمهم لمقر المكتبة وتطهير بالكامل وتوفير كافة المعدات والأدوات اللازمة لذلك.

 وكان قد واصل رجال مدن محافظة الأقصر، على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية وذلك عبر فرق من مدن الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، ومدينة القرنة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المدينة لحماية أهالى شمال وغرب محافظة الأقصر، كما استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، العمل فى التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

وفى مدينة الأقصر، قال العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى بحي وسط التابع لمدينة الأقصر لخدمة وحماية أرواح المواطنين من العدوى بالفيروس، حيث تواصلت الحملات فى شوارع وسط مدينة الأقصر والميادين المختلفة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن أعمال التطهير لاقت إستحسان المواطنين بمدينة الأقصر.

أعمال التطهير داخل قاعة المؤتمرات بالمكتبة
أعمال التطهير داخل قاعة المؤتمرات بالمكتبة

 

أعمال التعقيم داخل المكتبة العامة بالكرنك
أعمال التعقيم داخل المكتبة العامة بالكرنك

 

جانب من تعقيم مكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر
جانب من تعقيم مكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر

 

شاهد أعمال تعقيم وتطهير مكتبة مصر العامة بالكرنك
شاهد أعمال تعقيم وتطهير مكتبة مصر العامة بالكرنك

 

عمليات التعقيم داخل مكتبة الكرنك
عمليات التعقيم داخل مكتبة الكرنك

 


الاقصر

تعقيم مكتبة مصر العامة بالكرنك

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