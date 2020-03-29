صور.. سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار متابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث تابع كلا من السكرتير العام، والسكرتير المساعد، خلال الجولة، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، كما تابعا أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع.

وخلال الجولة تم توجيه رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وعدم السماح لأصحاب المحلات بالتجاوز على الأرصفة، كما تم التوجيه بمراجعة كشافات الإضاءة وإصلاح التالف منها أولا بأول، كما تم التأكيد على عدم استخدام سيارات الكنس الآلية في أي شارع قبل التأكد من رفع الأتربة منه بواسطة الأفراد، وشملت الجولة مناطق وشوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج وخالد بن الوليد والمنشية وشرق السكة والقراريش وفاطمة الزهراء وأبوالجود والخطباء وشارع مدرسة الصنايع.

وكانت قد شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر المختلفة، مساء اليوم الأحد، إلتزام كبير من الأهالى فى تطبيق حظر التجوال المقر له من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك لليوم الخامس على التوالى، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر انتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وفى هذا الصدد رصدت الأجهزة التنفيذية بمدن وقرى الأقصر حالة من الإلتزام الكبيرة بين المواطنين بتطبيق القرارات وحظر التجوال، وكذلك المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق، وذلك تنفيذاً لقرارات حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الحظر



فعاليات جولات قيادات الأقصر بحظر التجوال