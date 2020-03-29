اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأحد، 29 مارس 2020 11:43 م
صور.. سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع جولات قيادات الأقصر لمتابعة حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار متابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث تابع كلا من السكرتير العام، والسكرتير المساعد، خلال الجولة، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، كما تابعا أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع.

وخلال الجولة تم توجيه رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وعدم السماح لأصحاب المحلات بالتجاوز على الأرصفة، كما تم التوجيه بمراجعة كشافات الإضاءة وإصلاح التالف منها أولا بأول، كما تم التأكيد على عدم استخدام سيارات الكنس الآلية في أي شارع قبل التأكد من رفع الأتربة منه بواسطة الأفراد، وشملت الجولة مناطق وشوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج وخالد بن الوليد والمنشية وشرق السكة والقراريش وفاطمة الزهراء وأبوالجود والخطباء وشارع مدرسة الصنايع.

وكانت قد شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر المختلفة، مساء اليوم الأحد، إلتزام كبير من الأهالى فى تطبيق حظر التجوال المقر له من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك لليوم الخامس على التوالى، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر انتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وفى هذا الصدد رصدت الأجهزة التنفيذية بمدن وقرى الأقصر حالة من الإلتزام الكبيرة بين المواطنين بتطبيق القرارات وحظر التجوال، وكذلك المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق، وذلك تنفيذاً لقرارات حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الحظر
سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الحظر
فعاليات جولات قيادات الأقصر بحظر التجوال
فعاليات جولات قيادات الأقصر بحظر التجوال
قيادات الأقصر فى جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع
جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

 


الاقصر

حظر التجول بالاقصر

جولات قيادات الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

متابعة حظر التجول بالاقصر

اخبار المحافظات

كورونا نيوز

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مدينة الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير للشوارع خلال حظر التجوال

الأحد، 29 مارس 2020 10:49 م

صور.. نائبة مدينة إسنا تفض تجمع لحفل زفاف بقرية الدير وتعقيم المنطقة

الأحد، 29 مارس 2020 10:41 م

صور.. أهالى الأقصر يلتزمون بتطبيق حظر التجول والشباب يعقمون الشوارع

الأحد، 29 مارس 2020 10:14 م

إصابة مواطن وزوجته فى إنقلاب سيارة بترعة جانبية أمام قرية طفنيس بالأقصر

الأحد، 29 مارس 2020 08:44 م

إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر تخصص "خط ساخن" لتلقى شكاوى المواطنين طوال اليوم

الأحد، 29 مارس 2020 08:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة