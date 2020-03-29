صور.. زحام أمام سنترال زفتى فى الغربية رغم التحذيرات من كورونا

شهد سنترال مدينة زفتي بمحافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، زحاما وتكدسا للمواطنين رغم التحذيرات المشددة بتخفيف الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل المواطنين التحذيرات بمنع التكدس أو التجمعات حفاظا على ارواحهم من انتشار الأمراض.
وقال أحد الشباب إن هذا هو اليوم الخامس لتكدس المواطنين والطلاب أمام السنترال لاستلام الشريحة وسط عدم تنظيم أو تدخل من القائمين على هذا المكان ، مضيفا أنه لا يوجد أي مساعدة في عملية التنظيم والدفع من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين .
وطالب الشباب طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين، والحد من الازدحام الشديد .
وكان عدد كبير من المتطوعين الشباب بقري ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، قد شنوا حملات توعوية للمواطنين بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية ضد مرض كورونا المستجد، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعي ، كما قام الشباب بشن حملات أخرى لتطهير جميع المنشات العامة وللمساجد والكنائس وكذا أقسام ونقاط الشرطة ، لبالجهود الذاتية ، لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطنين من العدوى .
وفي هذا الصدد قالت سهيلة رباح أحد الشباب، إن الحملة يشارك فيها العشرات من الشباب الجامعي بخلاف ما كان متوقع منذ اليوم الأول منها، مضيفا أن الحملة هدفها خدمة الأهالي والحد من انتشار العدوى من خلال حملات توعوية وتطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والشرطية .
وأوضحت أن الشباب قاموا بلصق وتعليق لافتات توعية بجميع المنشآت العامة والميادين والشوارع الرئيسية ، وكذا توزيع المطهرات والماسكات وكتاب توعية للمواطنين في الشوارع ، كما قام الشباب بشراء المواد المستخدمة وأجهزة الرش جميعها بالجهود الذاتية .
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