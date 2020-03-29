صور.. زحام أمام سنترال زفتى فى الغربية رغم التحذيرات من كورونا

الغربية محمد طارق

شهد سنترال مدينة زفتي بمحافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، زحاما وتكدسا للمواطنين رغم التحذيرات المشددة بتخفيف الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل المواطنين التحذيرات بمنع التكدس أو التجمعات حفاظا على ارواحهم من انتشار الأمراض.

وقال أحد الشباب إن هذا هو اليوم الخامس لتكدس المواطنين والطلاب أمام السنترال لاستلام الشريحة وسط عدم تنظيم أو تدخل من القائمين على هذا المكان ، مضيفا أنه لا يوجد أي مساعدة في عملية التنظيم والدفع من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين .

وطالب الشباب طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين، والحد من الازدحام الشديد .