صور.. رئيس مدينة إسنا لرؤساء القرى: لا تهاون مع المقصرين في عملهم

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول وذلك تجنباً لنقل أي عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال اللقاء، أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأنه من يتهاون في التفاني في عمله وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء لا يستحق أن يبقى في مكانه، وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، ويأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء.

وعقب الإجتماع قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة نظافة وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية ، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك على جانبي ترعة الرمادى من موقف الاقاليم حتى كوبري الطوايع، مشدداً خلال الحملة على قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والاهتمام بمستوى النظافة وعدم التهاون مع المخالفين، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها.

وكان قد صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محمد الوكيل مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وذلك لمواصلة بأعمال رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



رئيس مدينة إسنا يؤكد على عدم التهاون مع المقصرين بعملهم



ازالة كميات من القمامة بشوارع إسنا



جانب من اجتماع رؤساء القرى بمدينة إسنا



رئيس المدينة خلال الاجتماع مع رؤساء القرى