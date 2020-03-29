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صور.. دوريات أمنية وأكمنة ثابتة بكفر الشيخ لحظر التجول ومواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:04 م
صور.. دوريات أمنية وأكمنة ثابتة بكفر الشيخ لحظر التجول ومواجهة كورونا الأمن بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لليوم الخامس علي التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على التزام أهالي المحافظة التام بقانون الحظر، لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعى العامة والخاصة " نهائياً وذلك حتى الـ 6 صباح غد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، ويُستثنى السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وكانت أغلقت المحال التجارية بمحافظة كفر الشيخ، فى خامس أيام الحظر، مساء اليوم الأحد، تنفيذا لقرار حظر التجوال من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، والذى فرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ قرار الغلق، مشيداً بالتزام أصحاب المحال.

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شوارع كفر الشيخ 

 

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شوارع كفر الشيخ 

 

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شوارع كفر الشيخ 

 

شوارع كفر الشيخ (4)
شوارع كفر الشيخ 

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